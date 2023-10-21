اتفاقية لاستكمال تأسيس مبنى لتأهيل النزلاء في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، على هامش مشاركتهما في«جايتكس جلوبال» في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لاستكمال إجراءات التأسيس لمنظومة تأهيلية علاجية، تعليمية وتدريبية متكاملة للنزلاء المدمنين.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومن جانب الهيئة، حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية.

وقال العميد مروان، إن المذكرة تستكمل الجهود المشتركة بين الطرفين وصولاً إلى تدشين مركز تأهيلي علاجي من مرض الإدمان، مخصص للنزلاء الذين يقضون فترة محكوميتهم في السجون في قضايا جنائية أخرى، ويُراد مساعدتهم على التخلص من إدمانهم، عبر برامج علاجية وتأهيلية وتدريبية وتعليمية على أيدي متخصصين وخبراء، تمكنهم من اكتساب مهارات ومعارف وعلوم جديدة، يستثمرونها لإيجاد فرصة عمل بعد خروجهم من السجن.

بدوره، أوضح حريز المر بن حريز، أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز قدرة الهيئة على لعب الدور المنوط بها في تأهيل ودعم الأسر والأفراد بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: «تستكمل الاتفاقية التعاون المستمر مع المؤسسات العقابية في إطار متكامل، يهدف إلى مساعدة ودعم النزلاء الذين وقعوا ضحية للإدمان على اختلاف المسببات، سواء كان ذلك من خلال دورات وبرامج تدريبية وتعليمية تمكنهم من إيجاد وظائف بعد انقضاء فترة محكوميتهم، أو توفير حلول للتحديات الأسرية والاجتماعية التي يواجهها النزلاء، من خلال دراسة مستفيضة لكل حالة».

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