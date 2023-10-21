اللجنة العسكرية المنظمة لـ«دبي للطيران 2023» تتفقد استعدادات المعرض

المصدر: دبي - البيان

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تفقدت اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023 استعدادات مطاري دبي وورلد سنترال لاستضافة هذا الحدث العالمي، بمتابعة مباشرة من اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة.

ويعتبر المعرض منصة عالمية يترقبها الخبراء والمعنيون في قطاع هندسة الطيران وعلوم الفضاء من جميع أنحاء العالم، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه دول العالم والشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وستقدم الدورة الثامنة عشرة للمعرض ميزات جديدة، بما في ذلك جدول أعمال محدث للمؤتمر لتغطية العديد من المواضيع الرئيسية، والتركيز على مستقبل السفر الجوي وتجربة الركاب، بالإضافة إلى مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالدولة.

وتقام دورة هذا العام من المعرض خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، ويسلط الضوء هذا العام على أحدث التوجهات في مجالات مثل تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة «اصنع في الإمارات»، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة في القطاع.

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