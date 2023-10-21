الإمارات تشارك في معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع «أديكس 2023»

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ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وفد الدولة بمشاركة من ممثلي جهات محلية وخاصة بالدولة في معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع «أديكس 2023»، الذي يعقد في «مطار سيئول الدولي» حتى 22 أكتوبر الجاري.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجال الطيران والفضاء بين الإمارات وكوريا،والسعي المستمر لتطوير قطاع الفضاء الوطني الذي يشمل حالياً أكثر من 80 شركة عاملة في القطاع بجميع مجالاته .

وقالت معالي سارة الأميري: «تمثل مشاركتنا في معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع،خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكات المستدامة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الفضاء والدفاع، وخصوصاً مع جمهورية كوريا نظراً للعلاقات الطويلة والمستمرة الحالية، ولبحث فرص مستقبلية تدعم قطاعي الفضاء والتكنولوجيا في الإمارات».

وأضافت: « تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القطاع الفضائي الكوري، من أولوياتنا، حيث جرت مناقشات عدة مع الجهات والمؤسسات الفضائية الحكومية أو الخاصة البارزة هناك».

وتابعت: «في سياق تعزيز وترسيخ هذه الشراكات، بحثنا عن بناء شراكات آفاق جديدة بما يتعلق بتطوير منصات لبيانات الفضاء بالتعاون مع جهات محلية في الدولة كشركة بيانات وإيجاد فرص للتعاون في مشروع «سرب» المعني بتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية من جهة أخرى، وستتيح هذه الشراكات زيادة استخدام خدمات الإطلاق لمشاريع دولة الإمارات وسهولة الوصول إليها».

وقام وفد الدولة، بجولة موسعة لاستكشاف أحدث التقنيات والتعرف على آخر الابتكارات والقدرات المتاحة في الجمهورية الكورية، والتقى مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات الرائدة في هذا مجال الفضاء ومن بينها: شركة هانوا للطيران (Hanwha Aerospace)، والجمعية الكورية لصناعات الطيران والفضاء KAIA.

وعقد الوفد، سلسلة من الاجتماعات مع المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI)، وشركة صناعات الفضاء الكورية (KAI)، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، لبحث آخر المستجدات حول الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR)، ومشاركة القطاع الكوري الخاص في معرض دبي للطيران 2023، إلى جانب مناقشة عامة حول مجالات التعاون المحتملة والاهتمامات المشتركة بين الجانبين.

واجتمع الوفد مع لي جونغ-هو، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا؛ حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون المشتركة في العلوم الفضائية وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سياسات الفضاء والقوانين واللوائح المتعلقة به، والتطوير البشري في مجال الفضاء والمجالات ذات الصلة.

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين صناعات الفضاء وتنمية القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة في دولة الإمارات وكوريا من خلال توفير فرص للطرفين في الاستثمار في مشاريع قائمة ومستقبلية.

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