اتفاقية ثلاثية لإدارة وتشغيل ساحة حفظ المركبات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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وقّعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع هيئة الموارد العامة، و«الإمارات للمواقف» يتم بموجبها إدارة وتشغيل ساحة حفظ المركبات في الإمارة، وتقديم كافة خدمات نقل وإزاحة وقطر المركبات المتروكة والمهجورة والمخالفة، تحقيقاً للاستدامة وجودة الحياة من خلال تقديم خدمات راقية تعكس الوجه الحضاري للإمارة.

توقيع

وقّع الاتفاقية من جانب شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام، بحضور العميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام، فيما وقعت ميسون محمد الذهب من جانب هيئة الموارد العامة، وعبد الله مطر المناعي من جانب الإمارات لخدمات المواقف.

مبادئ

وأشار اللواء بن علوان، إلى أن المذكرة تستهدف في مبادئها الحفاظ على حقوق المال والممتلكات تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، من خلال الحد من انتشار المركبات المخالفة والمتروكة والمهجورة في أنحاء رأس الخيمة، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، والاستدامة في المساهمة الفاعلة في مواجهة المظاهر غير الحضارية، والحرص على تعزيز الأمن والسلامة.

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