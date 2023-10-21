قرقاش يتسلم نسخة من كتاب «محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بمجلسه في دبي، أمس، نسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» للدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي زار معاليه أمس بمجلسه في دبي بحضور كبار المثقفين.

وأشاد معاليه بالكتاب، وأثنى عليه ووصفه بأنه استراتيجي مهم للغاية، وقال: «إن الأجيال الحالية والقادمة سوف تستفيد منه، من خلال تعرفها على صفات القيادة الحكيمة والملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وكذلك جهود سموه الكثيرة والمتواصلة لتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في جميع المجالات».

وأكد أن الكتاب يرسم صورة مشرقة، لما وصلت إليه الدولة التي بدأ نهضتها وأرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم حمل شعلة التمكين من بعده المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويكمل مسيرتها حالياً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حتى وصلت إلى ما هي إليه الآن من رقي وتسامح. وقال السويدي، إن الكتاب يركز على رؤى وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة، لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوّع الموارد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز