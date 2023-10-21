توقعات بزيادة الإصدارات الخضراء في الإمارات مع اقتراب «COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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توقع شون كيدني، الرئيس التنفيذي لمبادرة السندات الخضراء العالمية، زيادة الإصدارات الخضراء من الصكوك والسندات في الإمارات بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر «COP28».

وأشارألى دور الإمارات في تعزيز مبادئ التمويل المستدام، مشيراً إلى أن الدولة باتت مركزاً لتمويلات الأسواق الناشئة.

وشدد على ضرورة التأهب والتحضير لتغيرات مناخية غير متوقعة، تتمثل في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وجفاف وفيضانات، ما يستدعي توحيد الجهود والعمل من أجل إيجاد حلول سريعة لهذه التحديات.

ونوه كيدني بوجود نمو ملحوظ في التمويل المستدام على مستوى العالم، سواء من قبل الشركات أو الحكومات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تحويل رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة؛ لأنه يمثل جزءاً مهماً من خطة تحقيق الأهداف الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية. ولفت إلى النمو السريع لسوق السندات الخضراء على مستوى العالم؛ إذ زادت إصدارات هذه السندات من ملياري دولار في عام 2010 إلى 4.3 تريليونات دولار حالياً.

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