سفير تشيلي: الكونغرس العالمي للإعلام منصة لتعزيز الشراكات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد باتريسيو دياز بروتون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، أن النسخة المقبلة من الكونغرس العالمي للإعلام ستسهم في تعزيز التعاون الجاري بين تشيلي ودولة الإمارات ودعم العلاقات الثنائية بينهما.

وقال السفير إن الكونغرس العالمي للإعلام يعد بمثابة منصة مهمة تساعد على إقامة الشراكات واتفاقيات التعاون بين وسائل الإعلام المختلفة حول العالم، مما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب.

وتوقع السفير، مشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام التشيلية في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام التي ستقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة من 14 حتى 16 نوفمبر 2023.

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