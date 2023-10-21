الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية حاضرة كقائدة وقدوة في المجتمع

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

استضافت أبوظبي، أمس، فعاليات إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»: «الإمارات لم تنظر للتوازن بين الجنسين على أنه حقوق أخلاقية وإنسانية وشرعية فحسب، لكنه كان المنبع والأصل في المبادئ التي انطلقت منها الدولة ، وفق نهج كان يسري في فكر ووجدان مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على دربه القيادة الرشيدة، لذا من البديهي أن نرى المرأة حاضرة بكل كفاءة في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع».

وأضافت سموها في كلمة ألقتها نيابة عنها، الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: « نفخر بما حققه ملف التوازن بين الجنسين من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحداً من الملفات المهمة عالمياً.

وتحرز الإمارات بموجبه نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، وهي في طريقها لاستشراف آفاق جديدة برحلتها من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم وتمكين المرأة تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات».

وأوضحت: «تم تحقيق هذه الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لملف التوازن بين الجنسين ترسيخاً للنهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، لقيادة ملف النهوض بقضايا المرأة وتمكينها في الدولة وتعزيز التوازن بين الجنسين».

وأعربت سموها، عن إشادتها بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في تنفيذ هذا التقرير المهم الذي يعطي نظرة قيمة حول التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فهو بمثابة شهادة على أهمية التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة.

وأشارت سموها: « نؤمن بأهمية تمكين النساء حول العالم، ونسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين ومن أبرزهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على دعم النساء خاصة المستضعفات، ونضع هذا الهدف في صميم اهتماماتنا، ونولي عناية فائقة بالدفع بالجهود الدولية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لما له من تأثير كبير على بناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاءً وازدهاراً للبشرية جمعاء».

وتابعت سموها: «في هذه الأثناء وما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات وكوارث وتغيرات مناخية مروعة، تدمى قلوبنا على ما يلحق بالنساء والأطفال وكبار السن، من أزمات عصيبة، فهم أكبر المتضررين وأشدهم تأثراً، لذا علينا التكاتف جميعاً لحمايتهم ومؤازرتهم».

واختتمت سموها: «نتطلع إلى المناقشات المتفطنة والتعاون الذي سيعزز خطة عملنا المقبلة، اسمحوا لي أن أبدي عميق امتناننا لكم جميعاً على تفانيكم في هذه القضية، إذ يمثل دعمكم ومشاركتكم مصدر تقدير واعتزاز، لما يقدمه من قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة».

فخر

وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «فخورون بما حققته الإمارات من إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين، وما بلغته من مكانة مرموقة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة للرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والدعم اللامحدود الذي تقدمه لها قيادتنا الرشيدة ومبادراتها النوعية عالمياً لإنجاح المرأة وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتنمية، مواصلة للنهج الراسخ الداعم للمرأة، وبما يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2023"

التزام

من جانبها قالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن استضافة الدولة لفعاليات إطلاق هذا التقرير تعكس التزامها بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كل أنحاء العالم كمكون رئيسي لأهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصاً الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين النساء والفتيات.

بيانات

ويتضمن التقرير للمرة الأولى بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ، ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، في ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة أخرى إلى الفقر (يزيد هذا العدد بحوالي 16 مليوناً عن إجمالي عدد الرجال والفتيان المعرضين للفقر بسبب تغير المناخ).

ومع التركيز بشكل خاص هذا العام على النساء الأكبر سناً، وجد التقرير أن النساء الأكبر سناً يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سناً.

وفي 28 دولة من أصل 116 دولة تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنات على معاش تقاعدي، وفي 12 دولة، كان أقل من 10 % يحصلن على معاش تقاعدي، في منتصف الطريق نحو عام 2030 من الواضح أن التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة - المساواة بين الجنسين - بعيد كل البعد عن المسار الصحيح.

يوضح التقرير أن العالم يخذل النساء والفتيات، حيث إن مؤشرين فقط من مؤشرات الهدف 5 «قريبان من الهدف» ومؤشر الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة عند مستوى «تحقيق الهدف أو شبه تحقيقه».

تغيير

ومن ناحيتها صرحت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي:

«في رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن نؤكد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا التقرير يشكل دليلاً للتوجيه وخارطة طريق نحو التغيير، كما يمنحنا فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه. يقدم التقرير نظرة مستقبلية إلى التنمية المستدامة، حيث يؤكد أهمية سماع صوت واحترام منظور كل فرد».

من جانبه قال الدكتور معز دريد، نائب المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: " تقرير هذا العام هو بمثابة دعوة للعمل، و نعلم أننا بحاجة إلى بذل جهود جادة لتنفيذ الوعود التي قطعناها لصالح النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030".وأضاف: "يمكن أن تحدث التدخلات الشاملة والممولة بطريقة كافية والتي تستهدف مجالات عدم المساواة فارقًا كبيرًا".

«أم الإمارات»:

الإمارات تنظر للتوازن بين الجنسين منبعاً وأصلاً في المبادئ التي انطلقت منها

نفخر بنجاحات «الملف» خلال السنوات الماضية

منى المري:

فخورون بما حققته الدولة في مؤشرات التنافسية

نورة السويدي:

الدولة ملتزمة بدعم تمكين المرأة وتعزيز «التوازن»

موزة الشحي:

التقرير فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه

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