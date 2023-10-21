محمد المعيني خلال منتدى «الحقيقة والأخلاق» في روسيا: الدبلوماسية الثقافية للإمارات قوة ناعمة لخدمة الشعوب

المصدر: بيلغورود - وام

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شارك وفد من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في المنتدى الدولي الثالث للدبلوماسية العامة المقام بجامعة بيلغورود الحكومية في روسيا تحت عنوان «الحقيقة والأخلاق - مورد استراتيجي للدبلوماسية العامة».

بحث المشاركون في المنتدى قضايا التحديث الإنساني في السياق الأوراسي، وتطوير أساليب مبتكرة للتعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والأعمال كجزء من الدبلوماسية العامة.

وتحدث الدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد عن الدور الذي تؤديه الإمارات في نشر الدبلوماسية الثقافية، حيث قال: «أدت دولة الإمارات من خلال دبلوماسيتها واستخدام القوة الناعمة خلال جائحة كورونا دوراً بارزاً، حيث شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة، ومدت يد العون للجميع من دون التفريق بين جنسية أو دين أو أي انتماء، ومن هنا جسدت أهم أفكار القوة الناعمة».

وتابع: «تنظم سفارات دولة الإمارات في دول العالم فعاليات ثقافية متبادلة لتشجيع التواصل الحضاري وتبادل المعرفة، مثل الأسبوع الثقافي الروسي الإماراتي، كما تدعم الدولة الاقتصاد من خلال تشكيل مجالس الأعمال المختلفة، مثل مجلس الأعمال الروسي الإماراتي». من جانبه شكر أندري بيليانينوف، الأمين العام لمجلس الشعوب الأوراسية، إدارة بيلغورود، وقيادة الجامعة على استضافة وتنظيم الفعاليات التي ستقام ضمن المنتدى.

وخلال الجلسة العامة، تحدث أكثر من 30 مشاركاً في المنتدى من الإمارات العربية المتحدة وأبخازيا والبحرين ومصر والهند وإندونيسيا والأردن وكينيا وروسيا وصربيا وسوريا والسودان وغيرها، وقد دارت كلمات المتحدثين حول فكرة واحدة مشتركة، هي الحاجة إلى توسيع التفاعل باستخدام جميع الآليات المتاحة، بما في ذلك في مجال الدبلوماسية العامة.

وحظي هذا الحدث الذي حضره أكثر من 100 مشارك أجنبي من 40 دولة بدعم من وزارة خارجية روسيا الاتحادية، ووزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، واتحاد الجامعات العربية.

وسيكون المنتدى بمنزلة منصة رئيسية لتشكيل المناهج ذات الصلة لإنشاء أدوات ملموسة لبناء مستقبل مشترك على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

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