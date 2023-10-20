«إحصاء أبوظبي» يطلق الإصدار الثاني من منصة التحليل والاستقراء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مركز الإحصاء أبوظبي الإصدار الثاني من منصة التحليل والاستقراء، التي تستهدف تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صنع القرارات ورسم السياسات واستشراف المستقبل لحكومة أبوظبي.

وأعلن المركز عن إطلاق الإصدار الثاني من المنصة على هامش مشاركته في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، الذي يقام في دبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، تحت مظلة حكومة أبوظبي. وتأتي مشاركة المركز في المعرض ضمن جناح حكومة أبوظبي، الذي يحمل شعار «نقود المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي».

ويوفر الإصدار الجديد العديد من الميزات والتحسينات التي تعتمد على تحليلات الذكاء الاصطناعي بما يعزز الحوكمة القائمة على البيانات في أبوظبي من خلال تقديم تجربة تلائم المستخدمين ولوحات معلومات تفاعلية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة من خلال البيانات الإحصائية وتحليل السيناريوهات الافتراضية، بما يساعد صناع القرار على فهم تأثيرات السياسات المختلفة على الاقتصاد والمجتمع.

وتتيح المنصة، التي صُممت بعناية لتلبي متطلبات المستخدمين، توقعات آنية واستشرافية باستخدام نماذج محاكاة قائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تزويد صناع القرار وراسمي السياسات بتحليلات استباقية موثوقة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وعلى هامش المعرض، أعلن المركز عن إطلاق مبادرة «البيانات من أجل الصالح العام»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

تسهم المبادرة في إطلاق شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث يتعاون بموجبها مركز الإحصاء – أبوظبي مع مجتمع الأعمال من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية والشركات الناشئة لتعزيز التعاون والتكامل في مجال البيانات بغرض تحقيق الأهداف والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، أن مبادرة البيانات من أجل الصالح العام تعكس التزام الإمارة الراسخ بالمضي نحو مستقبل لا يستند على البيانات فحسب، بل يخلق مساراً استراتيجياً تصبح خلاله المعرفة المشتركة مصدر قوة استراتيجية يتسنى من خلالها تعزيز تقدم الإمارة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: «لا تقتصر المبادرة على كونها مجرد تعاون مشترك بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بل هي بمنزلة إعلان عن رؤية إمارة أبوظبي لتحقيق تقدم شامل تكون فيه البيانات ركيزة أساسية نحو تحقيق مستقبل مشرق يعمل فيه الجميع جنباً إلى جنب، ويتشاركون فيه المعرفة والمعلومات من أجل الريادة والنجاح المشترك لإمارة أبوظبي ومجتمعها».

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تفخر الغرفة بالتعاون والشراكة مع مركز الإحصاء بأبوظبي؛ لما يحمله هذا التعاون من إيجابيات ملموسة على مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، تسهم في تطوير القدرات والخبرات والارتقاء بالكفاءات الإحصائية لدعم القطاع الخاص في الإمارة».

وبهدف تعزيز التعاون بين مركز الإحصاء أبوظبي وشركائه الاستراتيجيين في الإمارة، ولتسخير البيانات من أجل الصالح العام وضمان اتساقها وتكاملها، وفي إطار المبادرة، يعتزم المركز تطوير أنظمة تكنولوجية حديثة تعتمد على إدارة وتكامل البيانات من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للمعلومات والبيانات، وتوفير تحليلات استباقية موثوقة، وكذلك الارتقاء بدرجة اعتمادية الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال على التحليل الإحصائي.

وتتضمن المبادرة تصميم حلول رقمية متقدمة في مجال البيانات، بما يضمن الحفاظ على سرية وخصوصية مشاركة البيانات بين المركز والشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من القدرات التكنولوجية الحديثة من أجل تسهيل إمكانية الوصول إلى البيانات من مصادرها المتنوعة وتحليلها بكفاءة.

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