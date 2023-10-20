الإمارات ترسل 68 طناً مساعدات غذائية إلى قطاع غزة.. ضمن حملة " تراحم من أجل غزة "

المصدر: وام

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ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات واستمرارا لفعاليات حملة "تراحم من أجل غزة ".. تم إرسال اليوم طائرة مساعدات بحمولة 68 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتعزيز الجهود الدولية المبذولة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وصرح سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية".. “ في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها دولة الإمارات فإنه جاري العمل والتنسيق على عدد من المحاور لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي وإرسال المساعدات الغذائية العاجلة تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة ، ومن جهة أخرى حشد الجهود المجتمعية لكافة قطاعات وفئات المجتمع الإماراتي من مؤسسات خيرية وإنسانية ومنصات التطوع المختلفة من خلال اطلاق حملة تراحم من أجل غزة”.

وأضاف سعادته، وإنه في اطار استمرار الفعاليات الإنسانية لحملة “تراحُم من أجل غزة” لتوفير أكبر قدر من المشاركة المجتمعية ستنظم الحملة فعاليات جديدة، تبدأ غدا السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهراً في قاعة الرمال في دبي، بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي 22 أكتوبر تقام فعاليتان، إحداهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” من 9 صباحا حتى 2 ظهراً، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحا حتى 2 ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية وذلك لتجهيز 25 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن “ تراحم من أجل غزة “ تهدف إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع ”ما يزيد على مليون طفل” من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة حيث تم تدشين الحملة يوم الأحد الماضي في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد بمشاركة أكثر من 4500 متطوع قاموا بتجهيز 13 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وفتح مجال للراغبين للتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الإغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة “متطوعين. إمارات” ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي، ومنصة مركز الشارقة للتطوع.

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