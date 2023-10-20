(طرق دبي) تُطلِقُ بطاقة (العضوية المميّزة) لمتعامليها المميزين من الأفراد والشركات

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مبادرةً أطلقت عليها بطاقة (العضوية المميزة) لمتعامليها المميزين من الأفراد والشركات بما ينسجم وتوجهات الهيئة الرامية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع والارتقاء بمستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة في مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في عموم إمارة دبي.

وتهدف مبادرة بطاقة (العضوية المميزة) إلى تعزيز إسعاد ورضا المتعاملين من خلال تسهيل وتسريع الخدمات المقدّمة إلى الجمهور من الأفراد والشركات والمؤسسات بمجتمع الأعمال في دبي مواكبة مع توجهات الحكومة الرشيدة في تحسين جودة الحياة في كافة القطاعات، وتحقيق رفاهية المجتمع عن طريق توفير مجموعة من المزايا والخدمات لحاملي البطاقة المميزة.

وباشرت الهيئة في منح هذه البطاقة لمتعاملي الهيئة المميزين عن طريق إرسال رابط من خلال الرسائل النصية إلى هواتفهم الذكية، وهذه العضوية المميزة هي: عبارة عن بطاقة رقمية تتضمن مجموعة من المميزات، حيث يتوجب على المتعامل عرضها أثناء التوجه لمنافذ تقديم الخدمة في هيئة الطرق والمواصلات ليتم حصوله على المزايا المتعددة. وقد منحت الهيئة هذه البطاقة لـ(40) ألفاً من متعامليها المميزين حتى الآن وهؤلاء المتعاملين يمثلون الدفعة الأولى فقط، على أن يتم إرسال دفعات أخرى تِباعاً.

وعن مزايا وفوائد بطاقة (العضوية المميزة)، يتمتّع حاملو هذه البطاقة بمزايا مختلفة، وهي: الأولوية في حصول المتعاملين على الخدمات في منافذ تقديم خدمات الهيئة (Fast Track)، الحصول على أولوية الرد على استفسارات المتعاملين ومكالماتهم الهاتفية عبر مركز الاتصال، الحصول على الخدمة المميزة لفحص وتسجيل المركبات، دعوة حاملي هذه البطاقة إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة الهيئة المختلفة، تعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية مع المتعاملين وتعزيز ولاء متعاملي الهيئة من خلال هذه المزايا والفوائد.

أما المستفيدون من برنامج البطاقة المميزة سيكونون من المشاركين في الفعاليات والدراسات المختلفة التي تنظمها الهيئة، والمتعاملين الإيجابيين والمبادرين في تقديم أفكار مبتكرة وتطويرية الهدف مشاركة الهيئة في التحسين المستمر لخدماتها وقنواتها المختلفة.

وقد اعتمدت الهيئة في منح البطاقات المميزة لمتعامليها على تحليل البيانات الديموغرافية (السكانية) والسلوكية لهؤلاء المتعاملين وذلك بهدف التعرّف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، فيما يتعلق بخدمات الهيئة المختلفة وقنواتها المتعددة للحصول على هذه الخدمات.

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