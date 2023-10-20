"وزارة الصحة" و "أبوظبي للإسكان" تتفاهمان لتوفير بيانات نظام المواليد والوفيات

المصدر: وام

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وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل البيانات الخاصة بنظام المواليد والوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومي "TDRA GSB" وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة المشتركة في مجال تخصصهما.

وقع المذكرة - ضمن مشاركة الطرفين في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" بدبي - سعادة أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة وسعادة سلطان محمد الخميري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بهيئة أبوظبي للإسكان بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك للاتصال والتنسيق فيما بينهما للمتابعة وتنفيذ بنود هذه المذكرة.

وأكد أحمد الدشتي أهمية مذكرة التفاهم مع هيئة أبوظبي للإسكان لترسيخ التعاون والتنسيق والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدى الطرفين من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات الخاصة بنظام المواليد والوفيات بما يدعم خطط وبرامج الهيئة في الاستفادة من هذه البيانات في مجال تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإنجاز المشاريع والبرامج الوطنية على الوجه الأكمل ..موضحاً أن سجل المواليد والوفيات يتم تحديثه دورياً لمواكبة تطورات التحول الرقمي بالدولة وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية المعنية بما يساهم في توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذو القرار خططا واستراتيجيات مستقبلية لتطوير القطاعات الوطنية بالدولة.

من جانبه ثمن سلطان محمد الخميري تعاون الوزارة في توفير بيانات المواليد والوفيات في إطار عمل موحد يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التكامل مع كافة الجهات لتعزيز الاستفادة من مزايا وممكنات التحول الذكي بالدولة.

وقال: “تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على بناء جسور التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق قواعد التعاون المشترك وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين”، منوهاً بحرص الهيئة على توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة التي من شأنها تعزيز فاعلية وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة في مختلف المنصات للمتعاملين بما يحقق مستوى أعلى من الرضا وتسريع الإنجاز الذي يعزز رفاهية المواطنين.

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