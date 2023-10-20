رئيس الدولة: الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيًا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع.



وقال سموه على حسابه في منصة "إكس"، "شاركت اليوم في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين. أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة. الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيًا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع".

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