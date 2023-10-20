رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء النرويج الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين في غزة

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. وشدد سموه على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة ومد يد العون لهم.

كما أكد حرص الإمارات على دعم برنامج الأغذية العالمي في مختلف مناطق العالم، من منطلق نهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب المحتاجين ومد يد العون لهم. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التضامن الإنساني الدولي في التعامل مع أزمات الغذاء في العالم، لما لذلك من ارتباط وثيق بالأمن والسلم العالميين.

من جانبها، ثمنت ماكين مبادرات الإمارات الرائدة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي، ونهجها في مجال الابتكار وتعزيز حلول الأمن الغذائي المستدام.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، اتصالاً هاتفياً، من يوناس غار ستوره رئيس وزراء النرويج، بحثا خلاله الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة وأولوية ضمان الحماية الكاملة لهم وفق القانون الإنساني الدولي. وأكد الجانبان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددين على أهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع.

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