1000 مكالمة يتلقاها مركز الاتصال في «بيت الخير» أسبوعياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية بيت الخير عن تلقيها 1000 مكالمة أسبوعياً عبر مركز الاتصال الخاص بها، مؤكدة أن هذا الكم من الاتصالات يعكس إقبال الجمهور على التواصل مع المركز، الذي أطلقته الجمعية العام الماضي تحت إدارة قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين، وذلك في ظل الأداء المتميز والجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في المركز، والاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين كافة في زمن قياسي، رغم تعدد الخدمات التي يقدمها.

وتستقبل موظفات المركز المكالمات للرد على أسئلة الحالات المتنوعة، وإحاطتهم بمستجدات الطلب أو الدراسة، ونقل طلب أو شكوى أو استفسار أي متصل للقسم أو الفرع المعني إن لزم الأمر، عبر نظام محكم وشاشات خاصة، يتم تدوين كافة تفاصيل المكالمات فيها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وتحويل طلباتها للجهة المعنية في الجمعية عبر شاشة خدمة العملاء.

ويأتي تأسيس مركز الاتصال في إطار سعي «بيت الخير» المستمر للارتقاء بخدماتها وفق أفضل المعايير العالمية، حيث يستخدم أحدث التقنيات التي تمكّن الجمهور من التحدث مباشرة مع موظفي خدمة العملاء بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الشاشات التي تمكّن الموظفين من خدمة الحالات بأسرع وقت ممكن.

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