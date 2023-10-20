المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم، وذلك في أنغولا بالعاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي النعيمي بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلاً للمجموعة الجيوسياسية العربية، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومجموعة الشراكة بين الجنسين، والفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

ويشارك الوفد في الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية، واجتماعات لجان الاتحاد التي تضم لجنة شؤون الشرق الأوسط، ولجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، واجتماع المجلس الحاكم، واجتماع الجمعية العامة الذي سيناقش موضوع «العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية»، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بوصفه عاملاً تمكينياً رئيسياً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بأكملها.

كما يشارك أيضاً في منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، واجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، إلى جانب ذلك سيتم في هذه الدورة انتخاب الرئيس الحادي والثلاثين، وإعلان الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الاتحاد البرلماني الدولي.

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