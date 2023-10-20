معرض التعليم الدولي في «إكسبو» يستعرض التخصصات العلمية الحديثة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فعاليات معرض التعليم الدولي بـ«إكسبو الشارقة»، إقبالاً لافتاً من الزوار والطلبة وأولياء أمورهم، حيث شارك فيه 100 من المؤسسات التعليمية والأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.

وتعرف الطلبة إلى أحدث البرامج التعليمية ومجموعة كبيرة من خيارات التعليم والتخصصات الجديدة التي تواكب سوق العمل، والتي طرحتها الجامعات، وأبرزها تخصص الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والطب والهندسة، وبرامج علوم الفضاء، وبرامج اللوجستيات البحرية.

كما تضمنت البرامج سلاسل الإمداد، والنقل البحري، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، وهندسة تقنيات الواقع الافتراضي، والهندسة الطبية الحيوية، وبرامج الدراسات العليا في العديد من التخصصات، متيحاً الفرصة للطلبة لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي.

منصة

أكد حمد المشغوني، من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن المعرض يشكل منصة نموذجية تتيح للطلبة فرصة التعرف على أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، من خلال مقابلة ممثلي الجامعات لمساعدتهم في تحديد المسار الدراسي وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومتطلبات القبول، كما أن الهيئة تعد شريكاً استراتيجياً في معرض التعليم الدولي الذي يسهم في تزويد الطلبة بخيارات متعددة حول اختياراتهم الأكاديمية في جامعات الدولة.

وأشار إلى تنظيمهم حزمة من ورش العمل للطلبة لتعريفهم بمتطلبات القبول في أهم الجامعات بالدولة، وأبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، لافتاً إلى أن الحدث يعد فرصة للتواصل والالتقاء بين الطلبة، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وفتح آفاق الانخراط في مجالات الدراسة، وتهيئة الفرص للاستفادة من المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى الدولة والعالم، للتعريف بتخصصاتها ودعوة الطلبة للالتحاق بها.

لوجستيات

وأفادت زمزم الحمادي، مسؤول التطوير والتسجيل بأكاديمية الشارقة للنقل البحري فرع خورفكان، بأن الأكاديمية تتوافر فيها، برامج أكاديمية مميزة، منها إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد، وبكالوريوس النقل البحري، وبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية.

ولفتت إلى أن 90 % من مجموع الطلبة الدارسين بالأكاديمية إماراتيون، موضحة أن إجمالي العدد 500 طالب وطالبة، كما أنه تم تعريف الطلبة الزائرين لمنصة الأكاديمية بشروط القبول.

وأوضحت أن شروط القبول تتمثل في حصول الطالب على 1100 في اختبار الإمسات للغة الانجليزية، و700 للرياضيات، و600 درجة للفيزياء، لافتة إلى طرح تخصص جديد إداري، وهو تخصص إدارة اللوجستيات البحرية، كما أن المعرض يوفر فرصة جيدة للتواصل مع عدد كبير من الطلاب.

من جهته أكد محمد شهابي، من أكاديمية الشارقة للتعليم، أن المعرض الدولي للتعليم يعد حدثاً سنوياً مهماً يهدف إلى تزويد الطلبة خصوصاً، طلبة المرحلة الثانوية بمنصة شاملة لاستكشاف الفرص التعليمية التي تطرح من قبل الجامعات للحصول على المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات التي تتناسب مع أهدافهم المستقبلية، ومع وظائف سوق العمل.

وأشارت إلى أنه تم تعريف الطلبة بدبلوم الدراسات العليا في التعليم، ومدة الدراسة فيه 48 ساعة معتمدة، 80% من الدراسة (أون لاين)، و20% حضورياً، كما أنه من خلال المنصة تم تعريف المعلمين بأبرز البرامج التطويرية التي تطرحها الأكاديمية، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن نسخة المعرض هذا العام كانت استثنائية، من خلال التركيز على استشراف المستقبل التعليمي عبر استقطاب العديد من كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

ولفت إلى الفعاليات المصاحبة التي تم تنظيمها لأول مرة في المعرض، والمشاركة الواسعة من الجامعات والكليات والمعاهد التي كانت الأضخم منذ انطلاق الحدث، والتي استطاع المركز من خلالها أن يحقق الأهداف المرجوة والرامية إلى إيضاح الصورة أمام الطلبة والباحثين حول واقع القطاع التعليمي على المستويين المحلي والعالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز