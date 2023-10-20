طلبة إماراتيون يشاركون بحملة رصد الكويكب «جوستيشيا» في ويتلاند الأمريكية

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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أبدى عدد من الطلبة الإماراتيين المشاركين في حملة رصد الكويكب «جوستيشيا»، التي تم تنفيذها في منطقة ويتلاند الأمريكية، وتستهدف استكشافه وجمع البيانات العلمية عنه، لتوفير فهم أعمق لحجمه ومداره وسطوعه عبر استخدام التلسكوبات، سعادتهم بالانضمام إلى هذه التجربة النوعية التابعة لوكالة الإمارات للفضاء.

والتي تنعكس إيجاباً على قدراتهم وإمكاناتهم، وتعمل على تطوير خبرات الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء، فيما تنوعت التخصصات الدراسية للمشتركين، لتشمل علوم التربة والمحاصيل، والاقتصاد، والفيزياء والرياضيات، وهندسة الفضاء في الديناميكا الفلكية.

تطوير مهارات

وقال عامر الصوافي، الذي يدرس تخصص علوم التربة والمحاصيل، إن المشاركة في حملة رصد الكويكب «جوستيشيا»، هي تجربة رائعة وغير مسبوقة، حيث تعلم الكثير عن أهمية البحث في علم الفلك بالأجهزة الفلكية، مثل التلسكوبات، وكيفية مراقبة الكويكبات، التي تثري معارفه عن الكون، موجهاً الشكر للقيادة الرشيدة.

ووكالة الإمارات للفضاء، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، على منحهم هذه الفرصة الفريدة، التي ستفتح لهم آفاقاً جديدة في اكتشاف المعرفة، فيما لفت إلى شغفه لإيجاد رابط للمعرفة، يجمع بين علم الفضاء وعلوم التربة والمحاصيل والزراعة التي يدرسها، وذلك لإيجاد مشاريع مستدامة في الفضاء، وتطوير القطاعات الحيوية التي تخدم هذا المجال.

وتابع سلطان البلوشي، الذي يدرس تخصص الاقتصاد، أن المشاركة في هذه الحملة، كانت فرصة مميزة لتعلم شيء جديد، فضلاً عن تطوير مهاراته وفهمه للكون، وبيّن أنه يشعر بالفخر الشديد، لكونه جزءاً من هذا الجهد الوطني، متطلعاً في الوقت ذاته إلى المزيد من المشاركات، التي تعزز من معرفته، وتسهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني، فيما أوضح حمدان المنصوري، الذي يدرس تخصص فيزياء ورياضيات أنه من الصعب وصف الإثارة التي شعر بها عندما شاهد كويكب «جوستيشيا»، وهو يمر أمام النجم، وأنها كانت لحظة لا تنسى.

تبادل خبرات

وأضاف أن العمل مع فريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، شكّل فرصة مثالية لتعلم وتبادل الخبرات في هذا القطاع المستقبلي الرائع والحيوي، موجهاً الشكر للقيادة الرشيدة، ولكل من ساهم في تنفيذ هذه الحملة، بينما تطلّع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل، فيما من جهته ذكر خالد النقبي، الذي يدرس تخصص هندسة الفضاء في الديناميكا الفلكية، أن المشاركة في هذه الحملة، كانت تجربة مُلهمة بكل معنى الكلمة، وأن العمل مع فريق متخصص.

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