«صحة دبي» توظف التقنيات الحديثة عبر منصات وتطبيقات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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اتباعاً لنهج دبي في تسريع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية المستدامة، وحرصها على توظيف التقنيات الحديثة في المجالات كافة، والارتقاء بمستوى الخدمات الذكية والتوسع فيها، لتشمل مختلف مرافق الإمارة وقطاعاتها الخدمية والحيوية، وفق منظومة استثنائية شاملة، لتعزيز مكانتها عاصمة رقمية عالمية بارزة، تواصل هيئة الصحة في دبي جهود التحوّل الذكي وتسخيرها لتطوير منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، عبر خدمات ذكية ومنصات وتطبيقات رقمية تواكب مستجدات العصر، وتختصر الوقت والجهد، وتسهم في تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز التوعية المجتمعية، والتواصل مع أفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار، شهدت هيئة الصحة في دبي معدلات مرتفعة على صعيد التحول الذكي، واستدامة القطاع الصحي، حيث حققت الهيئة 98.55 % في نسب الاكتمال الرقمي، و98.91 % في أتمتة العمليات الداخلية، و93.42 % في مجال التبني الرقمي، و100 % في نسب التفتيش الذكي عن بعد، من خلال نظام «راصد».

مشاريع

من بين المشاريع والمبادرات التي أنجزتها وتعمل عليها الهيئة في مجال التحول الذكي للخدمات الطبية «منصة نابض»، المخصصة للتبادل الآمن لمعلومات الرعاية الصحية الموثوقة بين المنشآت الصحية المرخصة في إمارة دبي.

حيث تُمكّن المنصة مُقدّمي الرعاية الصحية من مشاركة السجلات الطبية الموحدة للمريض، والوصول لتلك السجلات بأمان من جميع المنشآت الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص في دبي، ما يسهم في تقديم رعاية طبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، في حين وصل عدد الملفات الطبية الموحّدة في دبي، والمتوفرة على منصة «نابض»، إلى 7.8 ملايين ملف طبي، وبلغ عدد الرسائل التي تحتوي على بيانات صحية تم تبادلها عبر المنصة منذ إطلاقها في أكتوبر 2020، أكثر من 352 مليون رسالة، تحتوي على بيانات جديدة من المنشآت الصحية المرتبطة بالمنصة.

منصة

في الوقت نفسه، تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير منصة «شريان»، للارتقاء بخدمات المنشآت الصحية، وخدمات ترخيص المهنيين، التي يتم تقديمها عن طريق النظام مع مواءمة النظام مع القوانين والتشريعات الخاضعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقد أجرت الهيئة العديد من التحسينات على واجهة المنصة للتسهيل على المستخدم، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومنها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتقليل المدة الزمنية لاستيفاء المعاملات ذات العلاقة.

وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في منصة «شريان» منذ أتمتة النظام عام 2019، حتى النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 4 ملايين معاملة، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تسجليهم في دبي، 85 ألف مهني صحي، ووصل عدد المتقدمين للامتحانات الإلكترونية 76 ألف مهني، وبلغ إجمالي المهنيين ممن تم تدقيق شهادتهم 116 ألف مهني، خلال الفترة نفسها.

نظام

وفي إطار مواصلة عمليات التحول الذكي، تعمل هيئة الصحة في دبي على استبدال النظام القديم لإدارة الصحة العامة، بآخر حديث، ليتم استخدامه من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دبي، ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات، وذلك لإدارة التحصين، ورصد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى خدمات التطعيم.

ويوفر نظام حصانة الجديد عدد من المزايا الرئيسة، أهمها: الإنذار المبكر، الذي يعد ضرورة قصوى للكشف المبكر عن تفشي الأمراض، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحدوث المرض، وكذلك التقارير المخبرية، والاستشفاء، والمؤشرات الأخرى ذات الصلة.

كما يوفر نظام حصانة خدمات إصدار شهادات التطعيم الإلكترونية، ويزود صُنّاع القرار بكافة البيانات اللازمة لاكتشاف ومنع تفشي الأمراض المعدية، والحد من انتشارها، والتعامل معها بكفاءة، من خلال أحدث التقنيات والأدوات التحليلية ولوحات المعلومات والتقارير.

كما يسمح نظام «حصانة» بتنظيم الموارد والكوادر البشرية، وتخصيصها بأفضل السبل، إضافة إلى تنفيذ نظام الصحة العامة، والنظام المتكامل لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإمارة.

ويبلغ عدد مستخدمي نظام حصانة 5473 مستخدم من موفري الخدمات ذات الصلة، بينما بلغ عدد العملاء في النظام أكثر من 15 مليون 885 ألفاً، وعدد المرافق الصحية التي يمكن الوصول إليها في نظام حصانة 991 مرفقاً.

معاملات

وسجل عدد المعاملات الذكية التي أجراها المتعاملون على منصات هيئة الصحة في دبي خلال النصف الأول من عام 2023، زيادة ملحوظة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ شهد أكثر من 2 مليون معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات للنصف الأول لعام 2023، أكثر من 2 مليون و300 ألف معاملة، بزيادة نسبتها 13 %.

كما سجلت التطبيقات الذكية زيادة ملحوظة في عدد معاملات خدمات التراخيص الصحية، بنسبة قدرها 25 %، مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ عدد المعاملات خلال العام الجاري 667 ألف معاملة، مقارنة بـ 533 ألف معاملة خلال عام 2022.

تقنيات

وضمن جهود الهيئة لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم أهلية المهنيين الصحيين في القطاع الصحي، للحصول على رخصة مزاولة المهن الطبية، وتم تقييم ما يقارب أكثر من 70 ألف متقدم من خلال منصة «شريان»، خلال النصف الأول من عام 2023، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للعاملين في القطاع الصحي كخدمة فورية، وإصدار 3,457 شهادة خلال الفترة نفسها.

توعية

وفي إطار الاستخدامات الذكية في مجال التوعية المجتمعية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، تستخدم الهيئة منصاتها المختلفة لعقد الورش التوعوية الافتراضية، التي تستهدف المهنيين الصحيين وأفراد المجتمع.

وذلك ضمن جهود الهيئة لنشر التوعية حول المواضيع الصحية ذات الأهمية، وقد نفذت الهيئة 57 حملة توعوية في أوساط المجتمع والمدارس في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها قرابة 64 ألف شخص، بينهم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.

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