«تاكسي دبي» تزوّد المركز التجاري العالمي بخدمات الليموزين

المصدر: دبي- البيان

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وقعت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات اتفاقية لتزويد مركز دبي التجاري العالمي بخدمات مركبات الليموزين لزوار المركز والعارضين وذلك على مدار الساعة، حيث يشمل الأسطول مجموعة حديثة من المركبات والذي يخدم أكثر من مليون متعامل سنوياً.

تأتي الاتفاقية في إطار سعي المؤسسة إلى توسيع قاعدة شراكاتها مع مختلف الجهات وتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات مؤسسة تاكسي دبي ومن ضمنها أسطول مركبات الليموزين التي توفر خدمات نقل وفق معايير عالمية لفئة السياح وزوار الإمارة.

وتم التوقيع في مقر مركز دبي التجاري العالمي بين منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة وعبد الرحمن عبيد أبو الشوارب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي.

وبهذه المناسبة، أفاد منصور الفلاسي، بأن مؤسسة تاكسي دبي تسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بهدف توفير خدمات نقل متميزة لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة لتلبية احتياجات هذه المؤسسات من خدمات نقل تتمتع بالجودة والأسعار المنافسة، إلى جانب استثمار هذه الشراكات في دعم قطاع النقل في الدولة.

وأشار إلى أن إمارة دبي وجهة عالمية رائدة تستضيف العديد من الفعاليات الاقتصادية، التجارية، الترفيهية، والثقافية ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، وتستقطب سنوياً مئات الآلاف من الزوار والسائحين ورجال الأعمال والعارضين.

وتتيح الاتفاقية الفرصة لتقديم خدمات الليموزين لشريحة واسعة من المتعاملين لتعزيز مستويات رفاهيتهم وسعادتهم وإثراء تجربة تنقلهم في إمارة دبي بوصفها إحدى وسائل النقل المتميزة التي تعكس الوجه الحضاري للإمارة.

وقال عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التزام مركز دبي التجاري العالمي بتقديم تجربة تنقل عالمية للزوار والعارضين، خصوصاً أن المركز يُعَد وجهة حيوية تجتذب سنوياً نحو مليوني زائر من مختلف أنحاء العالم.

كما تتيح هذه الاتفاقية فرصة لشريحة واسعة من الزوار للاستفادة من خدمات الليموزين الفاخرة التي توفرها مؤسسة تاكسي دبي وفق أعلى معايير الجودة بما يمكننا من تلبية متطلباتهم المتعلقة بالتنقل بشكل يعكس الوجه الحضاري لإمارة دبي ويرسخ مكانتها كمركز عالمي للفعاليات.

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