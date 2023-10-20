بلدية العين تدرج 36 سلعة غذائية مدعومة للمواطنين

المصدر: العين - وام

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أدرجت بلدية مدينة العين، ممثلة بمراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة، 36 مادة عضوية بالتزامن مع اليوم العالمي للأغذية، الذي يصادف منتصف شهر أكتوبر.

وذلك من منطلق توفير البدائل الصحية لتعزيز ورفع مستوى وعي المجتمع بتبني نمط حياة صحي.

وحرصت البلدية على تنوع المنتجات العضوية بين مواد الدواجن والألبان والأجبان والتمور، تلبية لاحتياجات المواطنين من المواد الغذائية المدعومة والمخفضة، ولتحقيق التنوع في المواد المعروضة، للإسهام في نشر الوعي بتبني الأنماط الغذائية الصحية ونشر مفاهيم السلامة الغذائية بين مختلف فئات المجتمع.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المواد الغذائية المدعومة أكثر من 41 ألفاً للربع الثالث من العام الحالي، ممن قاموا بصرف المواد الغذائية في مختلف منافذ توزيع المواد الغذائية التي حددتها بلدية مدينة العين للتسهيل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية بسهولة ويسر.

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