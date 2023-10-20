مناقصة لإنشاء امتداد للطريق الاتحادي في الرحيب بالفجيرة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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تطرح وزارة «الطاقة والبنية التحتية» مناقصة لإنشاء امتداد للطريق الاتحادي E87 من دوار مصنع الأسمنت، حتى الطريق الاتحادي E99 في منطقة الرحيب بالفجيرة.

بينما حددت موعد فتح المظاريف 26 أكتوبر المقبل، حيث سيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

ويشكل توفير بنية تحتية متطورة أولوية في جدول أعمال الوزارة، بينما انعكس ذلك عبر مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وتطوير الطرق الاتحادية، ومشاريعها المرتبطة بالطرق والنقل، فيما تستهدف المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، تلبية احتياجات مختلف المناطق، بهدف مواكبة النمو المتسارع، الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة، توائم تطور الإمارات وتعزز تنافسيتها الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة. وتتابع الوزارة كل الملاحظات التطويرية والاستفسارات المتعلقة بمشروعاتها من خلال قنواتها المعتمدة التي تستقبلها من مستخدمي الطرق، بما يخدم مصلحة ودعم منظومة الطرق الاتحادية.

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