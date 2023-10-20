انطلاق أعمال الاجتماع الـ 26 لمجلس «آيرينا» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع الـ 26 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، الذي يجمع تحت مظلته الدول الأعضاء في الوكالة، ومجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية الرائدة في مجال تحول الطاقة.

ويهدف الاجتماع - الذي يعقد على مدار يومين - إلى مناقشة وتحليل أنشطة «آيرينا»، في إطار أولويتها الاستراتيجية لتسهيل التشاور والتعاون بين الدول الأعضاء، بجانب مراجعة مسودة برنامج العمل ومشروع الميزانية والتقرير السنوي للوكالة.

وأكدت نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا»، أهمية اجتماعات مجلس «آيرينا»، كونها الأخيرة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، على أرض الدولة، مشيرة إلى أن الوكالة لها دور كبير في تحقيق أولويات ومستهدفات المؤتمر».

ولفتت إلى مبادرات الوكالة النوعية، كالمبادرات التمويلية وحلول الطاقة المتجددة، والتركيز على دعم دور الشباب وترسيخهم في هذا القطاع، بجانب دعم المرأة وتمكينها، موضحة أنه سيتم خلال اجتماعات المجلس، الموافقة على استراتيجيات آيرينا القادمة، إلى جانب استعراض المبادرات التي سيتم إطلاقها في «COP28»، لمناقشة جميع عناصر الحوكمة الخاصة بها.

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن الاجتماعات تتيح فرصة للوكالة، لمناقشة طموحاتها بشأن الطاقة المتجددة، وتحول الطاقة مع الدول الأعضاء، مؤكداً أن «آيرينا» تدعو منذ بضع سنوات، إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بمقدار ثلاث أضعاف، لتكون في المسار الصحيح لتحقيق هدف اتفاقية باريس.

وقال لا كاميرا: «لقد رأينا رئاسة «COP28» تأخذ هذا الهدف كنتيجة رئيسة لمخرجات الدورة المقبلة، كما رأينا تزايد الإجماع كل عام حول تحقيق هذا الهدف، ونأمل أن نرى نهجاً إيجابياً لتحقيقه».

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