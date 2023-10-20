ولي عهد الشارقة يوجّه باستكشاف المواهب وترسيخ ثقافة الابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم 30 لسنة 2023 بشأن ترقية وتعيين مدير للديوان الأميري بمدينة دبا الحصن.

ونص القرار على أن يُرقّى عادل أحمد علي علوان النقبي إلى درجة «مدير دائرة»، ويعيّن مديراً للديوان الأميري بدبا الحصن.

من جهة أخرى، ترأس سموه بصفته رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

ووجه سموه بضرورة استكشاف وسبر المواهب لدى الطلبة وتنميتها وتطويرها، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في جميع مراحل العملية التعليمية والتدريبية، من خلال رفد الأجهزة الشرطية بموارد بشرية مؤهلة وقادرة، والتي سيكون ثمار تميزها ونجاحها مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها، حيث اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية والإجراءات الجديدة للأكاديمية، والتي تم طرحها استناداً إلى تحليل الواقع الحالي، وجاءت بهدف تمكين الأكاديمية من تحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية والارتقاء بمنظومتها التعليمية والتدريبية وريادتها في هذا المجال.

كما اعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الدكتوراه في تخصصات البحث الجنائي، وإدارة الشرطة، والفوج الخامس من طلبة الماجستير في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني، وذلك في نوفمبر المقبل.

ووافق المجلس على طرح الأكاديمية لدرجة الدكتوراه في تخصص الجودة والتميز في العمل الأمني، بعد الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، كما أقرّ المجلس ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية من الضباط الحاصلين على درجة الدكتوراه.

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