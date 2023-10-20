إشادة بجهود «الهلال» في المخيم الإماراتي الأردني

المصدر: مريجيب الفهود - وام

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أعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي عن شكرها، لما يبذله الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة الواضحة الأثر، بافتتاح المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي- الأردني، آملة دوام المسير على هذا النهج وهذه الخطوات للوصول لمستقبل أكثر استدامة على نطاق الوطن والعالم أجمع.

كما قامت الشيخة شما بنت سلطان بزراعة شجرة زيتون داخل المخيم إيذاناً ببدء مرحلة جديدة، ومسيرة خضراء يشهدها المخيم ومرافقه، خلال الفترة المقبلة، كذلك تفقدت، ووفد الهيئة، المرافق الأخرى للمخيم، شملت المجمع الثقافي، الذي يضم مكتبة القلب الكبير، ومشغل أمنا فاطمة، وقاعة الشيخ حمدان، حيث قدم أطفال المخيم بعض العروض الفلكلورية ترحيباً بالوفد.

وقد نشرت «البيان»، أمس، خبر افتتاح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المنطقة الخضراء في المخيم، وتسليم مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة لعدد من الشباب السوريين المقبلين على الزواج.

وأعرب حمود الجنيبي عن شكر الهلال الأحمر للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان على حرصها على افتتاح مشروع الوحدات السكنية البيئية في المخيم، وتفقدها أوضاع اللاجئين، والتعرف على أحوالهم الإنسانية، ما كان له أكبر الأثر في نفوسهم.

وقال: إن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في عام الاستدامة، ويأتي بالتزامن مع اقتراب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، مشير إلى أن المشروع يدعم جهود الإمارات في تعزيز العمل المناخي بين الشباب، لإدراك دورهم الفاعل ومسؤوليتهم تجاه البيئة.

وأكد الجنيبي أن المساكن تتمتع بميزات كثيرة، أهمها أنها مقاومة للظروف الجوية المختلفة، وتقلل من حدة الانبعاثات الحرارية. وأضاف: «نركز حالياً في الهيئة على المشاريع النوعية المستدامة، خصوصاً أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية المستدامة والعمل المناخي، للحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، وصولاً لهدف تحسين جودة الحياة للجميع».

وأشاد الأمين العام بدور شركاء الهلال الأحمر في دعم هذا المشروع الحيوي، وهما بنك أبوظبي الأول، وشركة أرامكس.

وفي الإطار ذاته، أكد بنك أبوظبي الأول إحدى أكبر المؤسسات المالية على مستوى المنطقة، التزامه الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية، والعمل على تحقيق الأهداف والمشاريع الإنسانية المستدامة، وقال إنه يفخر بالشراكة الاستراتيجية، التي تجمعه مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشدد على دعمه الدائم لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء على مستوى المنطقة.

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