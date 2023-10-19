«زراعة الشارقة» تُطلق النسخة الثانية من مشروع توزيع بذور القمح

المصدر: الشارقة - البيان

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بدأت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة تنفيذ النسخة الثانية من مشروع توزيع بذور القمح الأصيلة على المزارعين، وذلك ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف دعم زراعة السلع الاستراتيجية بالدولة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وبخاصة القمح.

وقام الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بإطلاق مشروع توزيع البذور في مرحلته الثانية، مؤخراً، بحضور أعضاء جمعية مزارعي القمح وعدد من مزارعي القمح المواطنين في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نحو تعزيز واستدامة الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور المهندس خليفة الطنيجي: «أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في نوفمبر من العام الماضي، ويتم تدشين مراحل المبادرة قبل بداية الموسم الزراعي من كل عام.

وأشار إلى أن عملية التوزيع تستمر بشكل يومي عبر عدة منافذ مختلفة ومقر الدائرة حتى موعد بدء الموسم الزراعي للقمح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نحو تعزيز واستدامة الأمن الغذائي في الإمارة، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي المستدام، وتوظيف الإمكانات والموارد لتوفير المحاصيل العضوية والغذائية الآمنة، إلى جانب تبني أفضل الأساليب الزراعية الفاعلة في مجال إنتاج أنواع القمح ذات الجودة العالية، ومن خلال توزيع السلالات الأصيلة منها، بعد خضوعها لعملية فحص وانتقاء دقيقة».

وأفاد بأنه من المقرر توزيع عبوات القمح المهداة بأحجام مختلفة، تتمثل في فئة 5 كيلوغرامات و10 كيلوغرامات و20 كيلوغراماً، كما سيتم توزيع قرابة 3 أطنان من بذور قمح الخبز صنف (يوكورا روجو) والذي يعتبر من أهم وأجود أصناف القمح الحمراء، ويتميز بالنقاوة العالية وقصر فترة الإنبات والخلو من الأمراض الفطرية، حيث يعتبر هذا القمح من الأصناف الأمريكية المنشأ، وينتج في المملكة العربية السعودية، ويتم زراعته باستخدام نظام الري المحوري.

وأردف رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بأن المشروع ستصاحبه حملات تثقيفية وتوعوية للمزارعين حول أفضل الممارسات العالمية المطبقة في أساليب الزراعة المثلى لبذور القمح، لضمان حصد أفضل المحاصيل، داعياً مزارعي القمح في الشارقة والإمارات الأخرى إلى الاستفادة من هذه المبادرة وسرعة التواصل مع الدائرة للحصول على عبوات بذور القمح الأصيلة قبل بدء موسم الزراعة.

وفي سياق متصل تحرص الدائرة على عقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في سبيل الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وعلى رأسها مشروع مزرعة القمح في مليحة، ومجموعة مشاريع مراعي الشارقة، ومن أهمها مشروع مزرعة الألبان المتكاملة.

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