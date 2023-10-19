طقس الإمارات غداً.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند الساعة 05:50 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند الساعة02:07 والجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 90 35

دبي 35 26 85 35

الشارقة 35 25 80 25

عجمان 36 26 85 30

أم القيوين 34 24 80 30

رأس الخيمة 34 24 80 30

الفجيرة 33 27 85 40

العـين 36 26 75 30

ليوا 38 23 90 20

الرويس 35 24 95 30

السلع 35 25 95 30

دلـمـا 36 27 90 30

طنب الكبرى 35 28 85 25

طنب الصغرى 35 28 85 25

أبو موسى 35 28 85 25.

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