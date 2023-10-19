وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بحريق في منطقة الكرامة بدبي

المصدر: دبي-نورا الأمير:

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توفي شخص وأصيب 3 أخرون في حريق اندلع "الأربعاء" بالطابق الثالث في مبنى سكني بمنطقة الكرامة في دبي.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بوقوع الحادث حيث توجهت الفرق المختصة من مركز اطفاء الكرامة كــ"مستجيب أول وجهة اختصاص" محققاً زمن استجابة مقداره 3 دقائق، وباشر عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق.

و تبين أن الحادث عبارة عن حريق في بناية في الطابق الثالث وحجم الحادث متوسط، وعليه تم تحريك مركز اطفاء بورسعيد للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، و السيطرة عليه فيما نتج عنه (3) اصابات متوسطة وإصابة بليغة أدت إلى الوفاة "لاحقاً بعد نقلها للمستشفى"، وأفادت إدارة الدفاع المدني أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.

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