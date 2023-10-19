زكي نسيبة: «جيتكس» بوابة لفرص استثمارية مستدامة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن معرض جيتكس العالمي 2023 بنسخته الثالثة والأربعين يوفر منصة واسعة النطاق للمبدعين والمبتكرين في مجال تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وبوابة مفتوحة أمام المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مجزية ومستدامة.

ولفت معاليه إلى أن استضافة الإمارات هذا المعرض العالمي المهم خلال عام الاستدامة، والتحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «كوب 28»، تبرز جلياً توجهات الدولة وتعزيز حضورها العالمي في جميع القطاعات، وتأكيد التزاماتها في ضمان توفير بيئة اقتصادية ومستدامة للنمو لتمثل نموذجاً يحتذى للدول الأخرى.

وأضاف: «منذ انطلاقته قبل أربعة عقود، ظل معرض جيتكس العالمي يشكل الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيراً في العالم، وأكبر معرض في المجال التقني داخل المنطقة، حيث يجمع رواد التكنولوجيا المبدعين من جميع أنحاء العالم، ويوفر أمامهم بيئة مريحة للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات التكنولوجية التي تؤدي دوراً محورياً في تشكيل المستقبل، إضافة إلى إفساح المجال أمامهم لتبادل المعرفة، واستكشاف الفرص لتعزيز التعاون التكنولوجي وإقامة الشراكات المجزية في القطاعات كافة».

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