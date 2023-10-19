المصدر: البيان

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عقد مجلس الإمارات للتوزان بين الجنسين يعقد ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، تم خلالها مناقشة "إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويجري العمل على تطويره حالياً بالشراكة والتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وجاء تنظيم الورشة ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دبي.

وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة نموذج عالمي رائد في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم يواصل مبادراته النوعية التي تعكس حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقالت هدى الهاشمي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية: "الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً لمؤشرات البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية".

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