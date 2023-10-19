انطلاق اجتماعات آيرينا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت في ابوظبي اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وتتضمن اعمال "آيرينا” على مدار يومين جلستين مركزيتين هما اجتماع لجنة البرنامج والاستراتيجية واجتماع لجنة الإدارة والمالية.

وأكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لـ (البيان) على أهمية الاجتماع الـ 26 لمجلس الدول الأعضاء حيث سيتم مناقشة خطة العمل المستقبلية للمنظمة.

واضاف انه سيتم مناقشة قضية تسريع وتيرة التحول للطاقة المتجددة؛ حيث طالبت آيرينا بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 اضعاف على مستوى العالم؛ مشيراً الى أن الاجتماع ينعقد قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز