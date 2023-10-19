جمارك دبي ودبي الجنوب تطلقان "التفتيش عن بُعد" الأول من نوعه في المنطقة

المصدر: البيان

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في اطار الجهود المشتركة لابتكار خدمات نوعية تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ،وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، أعلنت جمارك دبي ودبي الجنوب عن اطلاق مشروع "التفتيش عن بُعد" في معرض جيتكس جلوبال 2023 ، ويعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة ، ويهدف إلى تسريع العمليات التجارية ، واختصار وقت التفتيش الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، وتستهدف المبادرة العملاء والمخلصين المعتمدين ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بما يوفر ميزة إضافة للشركات المعتمدة في البرنامج ، وسيتم تنفيذ المشروع في البداية عبر الشركات العاملة في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب ومن ثم تعميمها على شركات أخرى في جميع أنحاء دبي، ما يجعل دبي الأولى في المنطقة التي تتبنى هذه التكنولوجيا المتطورة في عمليات التفتيش.

وتعتمد المبادرة على خصائص التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوت الخاص لتفتيش الشحنات داخل مستودعات الشركات بكفاءة وأمان وبدقة عالية من غرفة العمليات الخاصة بجمارك دبي عن بُعد، ويختصر المشروع المبتكر الوقت ويخفض الكلفة حيث لا يحتاج انتقال ضباط الجمارك إلى مستودعات البضائع لإجراء عمليات التفتيش.

ويتميز نظام التفتيش عن بعد بمنصة سهلة الاستخدام، وكاميرات حرارية وأشعة تحت الحمراء، وبطارية ليثيوم طويلة الأمد، ما يضمن عمليات تفتيش فعالة ومريحة للمستودعات، كما يشتمل على طائرة بدون طيار لإجراء عمليات تفتيش عالية الجودة.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نحن سعداء بإطلاق مشروع التفتيش عن بعد مع دبي الجنوب ، المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في التفتيش الجمركي حيث لا يتطلب تواجد المفتش في المستودعات لإجراء التفتيش بالطريقة التقليدية ما يستغرق الوقت والجهد، بل سيعتمد المفتش المتواجد عن بُعد في غرفة العمليات على التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لإجراء تفتيش دقيق بكل كفاءة وأمان وهو ما يحفز تسريع العمليات ودعم مركز دبي الرائد في التجارة والخدمات اللوجستية المتطورة".

وأضاف سعادته: "تسخر جمارك دبي التقنيات الحديثة لابتكار خدمات ذكية وأتمتة الإجراءات الجمركية من أجل تعزيز أعمال التجار والشركات وزيادة العائد على الأعمال بما يحفز استقطاب الاستثمارات في القطاع التجاري والقطاعات المرتبطة بها، وننتهز مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال كل عام لعرض أحدث مشاريعنا وابتكاراتنا التقنية للزوار، الشركات، المستثمرين والجهات الأخرى أصحاب العلاقة للتعرف على كل ما هو جديد عند جمارك دبي".

ومن جانبه قال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب:" يسعدنا إطلاق ابتكار التفتيش عن بعد، والذي يعد شهادة على جهودنا المستمرة في الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق المزيد من الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة والأمان، وتعزيز العمليات لشركائنا، في دبي الجنوب، نحن ملتزمون بدعم بتسريع وتيرة التحسين في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يتطور بسرعة في دولة الإمارات ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي تقدمه جمارك دبي لتحقيق هذا المشروع".

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