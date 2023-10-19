الهلال الأحمر يفتتح المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود

المصدر: وام

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افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وسعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر، وسعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة، وسعادة خميس جمعة عبيد النعيمي قائد فريق الإغاثة الإماراتي في الأردن، وعدد من المسؤولين والمتطوعين في الهيئة.

وتضمنت المنطقة الخضراء في المخيم عددا من الوحدات السكنية البيئية صممت بمواصفات صديقة للبيئة، وصنعت بالكامل داخل دولة الإمارات من سعف النخيل ومن مواد معادة للتدوير بدعم من بنك أبوظبي الأول الشريك الاستراتيجي للهيئة، وتم نقلها إلى الأردن عبر الشريك اللوجستي شركة أرامكس.

وقامت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة لعدد من الشباب السوريين المقبلين على الزواج، كما قامت بزراعة شجرة زيتون داخل المخيم إيذانا ببدء مرحلة جديدة ومسيرة خضراء يشهدها المخيم ومرافقه خلال الفترة القادمة، كذلك تفقدت الشيخة شما ووفد الهيئة المرافق الأخرى للمخيم، شملت المجمع الثقافي الذي يضم مكتبة القلب الكبير ومشغل أمنا فاطمة وقاعة الشيخ حمدان، حيث قدم أطفال المخيم بعض العروض الفلكلورية ترحيبا بالوفد.

وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عن شكرها وعظيم امتنانها لما يبذله الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة الواضحة الأثر، بافتتاح المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني، آملةً دوام المسير على هذا النهج وهذه الخطوات للوصول لمستقبل أكثر استدامة على نطاق الوطن والعالم أجمع.

من جانبه أعرب حمود الجنيبي عن شكر الهلال الأحمر للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، على حرصها على افتتاح مشروع الوحدات السكنية البيئية في المخيم، وتفقدها لأوضاع اللاجئين والتعرف على أحوالهم الإنسانية ما كان له أكبر الأثر في نفوسهم.

وقال إن هذا المشروع يجيء ضمن مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في عام الاستدامة، ويأتي بالتزامن مع اقتراب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مشيرا إلى أن المشروع يدعم جهود الإمارات في تعزيز العمل المناخي بين الشباب لإدراك دورهم الفاعل ومسؤوليتهم تجاه البيئة.

وأكد الجنيبي أن المساكن تتمتع بميزات كثيرة أهمها أنها مقاومة للظروف الجوية المختلفة، وتقلل من حدة الانبعاثات الحرارية.

وأضاف: "نركز حاليا في الهيئة على المشاريع النوعية المستدامة، خاصة أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لدعم التنمية المستدامة والعمل المناخي للحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية وصولا لهدف تحسين جودة الحياة للجميع".

وأشاد الأمين العام بدور شركاء الهلال الأحمر في دعم هذا المشروع الحيوي، وهما بنك أبوظبي الأول وشركة أرامكس.

وفي الإطار ذاته، أكد بنك أبوظبي الأول أحد أكبر المؤسسات المالية على مستوى المنطقة، التزامه الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية والعمل على تحقيق الأهداف والمشاريع الإنسانية المستدامة، وقال إنه يفخر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشدد على دعمه الدائم لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء على مستوى المنطقة.

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