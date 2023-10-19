«الفاو»: الإمارات رائدة في العمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد كيان أكرم الجاف مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، على الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة العالمية، من خلال جهودها المستمرة للحد من حجم المعاناة الإنسانية في مناطق الكوارث والمجاعات والأزمات.

وقال الجاف، على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي يعُقد في العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات سباقة دائماً في تقديم العون لإغاثة الملهوف، ومعاونة المحتاج ومساندة الضعيف، لتؤكد النهج المتميز والمستدام والمستمر لمختلف أشكال العمل الخيري والمجتمعي والإنساني.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أهم الدول الداعمة والمعززة لمنظمة الفاو العالمية، لتحقيق أهدافها وتطلعاتها على الساحة الإنسانية، مشيراً إلى أن الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل مد جسور التواصل الإنساني مع المنظمة، خاصة في ما يخص محاربة الفقر والجوع ومكافحة الأوبئة وسوء التغذية في مختلف دول العالم.

ولفت كيان الجاف إلى دور دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن الدولة تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، ويعد نظامها للأمن الغذائي نموذجاً يحتذى به في العديد من الدول المجاورة، لا سيما أنه من النماذج المتميزة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مشاركة منظمة «الفاو» في منتدى الاستثمار العالمي، تعد مهمة وضرورية، إذ يعد هذا المنتدى منبراً عالمياً مرموقاً للاستثمار والتنمية، يعمل على وضع الاستراتيجيات والحلول للتحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية العالمية.

وأوضح أن المنظمة تنظم خلال المنتدى، وبالشراكة مع «الأونكتاد»، فعالية تحت عنوان «الاستثمار في نظم الأغذية الزراعية»، تسلط من خلالها الضوء على الحاجة الملحة لاستقطاب استثمارات القطاعين الخاص والعام المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، لتحويل نظم الأغذية الزراعية للوصول إلى كوكب واقتصاد صحي.

وقال مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة «الفاو»، إن دولة الإمارات تستضيف مكتب منظمة «الفاو» شبه الإقليمي في العاصمة أبوظبي، والذي يمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، حيث يقوم المكتب بتلبية الاحتياجات التقنية لدول الخليج واليمن، من خلال فريق يضم خبراء دوليين.

وحول مشاركة منظمة «الفاو» في مؤتمر الأطراف «COP28»: «بدأنا مبكراً الاستعداد للمشاركة في مؤتمر COP28، الذي سيعقد في الإمارات قبل نهاية العام الجاري، من خلال التنسيق مع الفريق الرئاسي للمؤتمر، حيث من المقرر حضور وفد كبير من المنظمة، برئاسة مدير عام الفاو».

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