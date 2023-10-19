تعاون لتحفيز ترشيد استهلاك الطاقة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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وقعت «الاتحاد للماء والكهرباء» اتفاقية تعاون مع بلدية رأس الخيمة، تحدد إطاراً عاماً يتم من خلاله تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل، عبر خدمة «منزلي لاستشارات الطاقة».

تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها «الاتحاد للماء والكهرباء» خلال المرحلة الراهنة وفي إطار دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات.

وقع الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي، ومن جانب بلدية رأس الخيمة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي إنه من خلال الاتفاقية مع بلدية رأس الخيمة يتم إطلاق خدمة «منزلي لاستشارات الطاقة» وتمثل مبادرة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

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