إطلاق تقريرحول جهود القطاع الخاص في تقليص الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي نظمت في دبي بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق تقرير «سد فجوة العمل المناخي: تسريع الحياد الكربوني وتحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي يركز على جهود القطاع الخاص في تقليص الانبعاثات الكربونية.

وجرى إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قفزات نوعية لمسيرة المنطقة نحو الاستدامة»، تحدث فيه كل من أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للعقارات، وهنادي الصالح رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، وتوم دي وايل الشريك الإداري بشركة «بين آند كومباني» الشرق الأوسط.

وأكد المتحدثون أنه رغم ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة يساوي ضعف المعدل العالمي، والتأثير الملحوظ لذلك على الموارد المائية والزراعة وبالتالي على جودة ووفرة الأغذية، إلا أن هناك الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة والتحول في مصادر الطاقة خصوصاً مع توفر المستلزمات لتحقيق هذه الغاية.

مسارات

وتناول المتحدثون أبرز المسارات التي يمكن للمنطقة نهجها للعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال وضع والسياسات اللازمة لتسريع الخطى نحو هذا الهدف. وأكدوا أن هناك الكثير من المساحة للنمو وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة خصوصاً مع وجود البنية التحتية والقيادة العازمة والموارد الطبيعية المتوفرة مثل الشمس والرياح وغيرها.

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