دعوة إلى الاستثمار في تكنولوجيا البيئة  

المصدر: دبي - البيان

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أكد المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «هل يمكن للتكنولوجيا أن تفي بوعودها المتعلقة بالمناخ والطاقة؟»، ضمن اليوم الثالث من أعمال «مجالس المستقبل العالمية» في دبي، أن الحلول التكنولوجية قادرة على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، ولكن يجب تخصيص المزيد من الاستثمارات، لجعل هذه التقنيات أكثر كفاءة وفعالية.

وقالت جين بورستون الرئيس التنفيذي لصندوق «هواء نظيف» في المملكة المتحدة، إن تطبيق الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجالات السلامة البيئية والحد من التلوث، يشكل عبئاً مالياً كبيراً على العديد من الحكومات، الأمر الذي يجسد تحدياً حقيقياً في سبيل تطبيقها على نطاق أوسع. واستعرضت بورستون عدداً من المشاريع التي تم تطبيقها في أفريقيا والمملكة المتحدة.

والتي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة، ومجسات قياس مدى التلوث. مشيرةً إلى أنه، وبالرغم من بساطة هذه الحلول التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي بشكل محدود، إلا أنها قد تكون بداية الطريق لإيجاد مستقبل أكثر نظافة وصحة للأجيال القادمة.

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