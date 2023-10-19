استشراف مستقبل «القفزات الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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أكد المشاركون في جلسة بعنوان «قفزات رقمية» الأهمية البالغة لتقنيات الحوسبة الكمومية في العديد من المجالات، ومنها تصميم التفاعلات الكيميائية واكتشاف الأدوية والعلاجات الجديدة.

والفرص التي يحملها الدمج بين هذه الحلول مع قدرات الذكاء الاصطناعي، لبناء مستقبل أفضل. وأوضحوا خلال الجلسة التي عقدت ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، أن تقنيات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي يجتذبان استثمارات ضخمة لتطويرها والاستفادة منها في تحول منظومات الصناعة وإحداث تحولات إيجابية في المجتمع بشكل عام.

وقالت فريكي هيجمان الشريك المؤسس ومدير تطوير النظام البيئي في مؤسسة «دلتا للحوسبة الكمومية» بهولندا: إن التكنولوجيا الكمية تطورت بشكل مذهل خلال العقود الماضية، ويمثل تطور تقنيات الليزر واستخداماتها والتي تستحوذ على سوق تصل قيمته إلى عشرات المليارات من الدولارات أحد أمثلتها البارزة.

وأشارت إلى أن إحدى الصناعات المهمة التي تدعمها تقنيات الحوسبة الكمومية هي صناعة الدواء والتي تستهلك وقتاً طويلاً في إجراء الدراسات والأبحاث حول التركيبات والتجارب وقياس مدى التأثير، وفي حال تم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها مع الحوسبة الكمومية العاملة في القطاع يمكن اختصار الوقت وتكثيفه للوصول إلى نتائج أسرع.

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