«الهلال» تبني منازل صديقة للبيئة في مخيم مريجيب الفهود بالأردن

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إحلال المساكن المستدامة الصديقة للبيئة، بإقامة «المنطقة الخضراء» في المخيم الإماراتي الأردني لإيواء اللاجئين السوريين.

وأشارت الهيئة في فيديو تسجيلي عرضته أمس، عبر نافذتها في موقع التواصل الاجتماعي «X» إلى أن المشروع الذي تم تدشينه، من قبل الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، في مخيم مريجيب الفهود بالأردن، تضمن في مرحلته الأولى بناء 25 مسكناً صديقة للبيئة، في مبادرة تهدف إلى توفير بيئة مستدامة وصديقة للبيئة لسكان المخيم ما يمنحهم الشعور بالأمل والاستقرار.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، أن المشروع يأتي بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة إن الهيئة نفذت مجموعة من المشاريع النوعية لمواجهة التغيرات المناخية كان آخرها إقامة منطقة خضراء في المخيم الإماراتي الأردني لإيواء اللاجئين السوريين. ولفتت إلى أنه روعي في بناء تلك المنازل، استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، مثل سعف النخيل وغيرها.

وهي مواد تقلل من الانبعاثات الحرارية لغاز الميثان، وثاني أكسيد الكربون، كما تمتلك القدرة على مقاومة التغيرات في درجة الحرارة كارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع ليس سوى المرحلة الأولى من خطة الهلال الأحمر الإماراتي لإحلال المساكن المستدامة الصديقة للبيئة بدلاً من كرفانات الصفيح التقليدية.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر، أن المشروع يرسخ توجهات وخطط الدولة في خفض البصمة الكربونية وخاصة مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP 28، وإعلان الدولة توجهها إلى تحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة مع حلول سنة 2050، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

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