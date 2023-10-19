«الإمارات للفضاء» تستضيف اجتماع المجلس الاستشاري لمعرض دبي للطيران

المصدر: دبي - وام

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استضافت وكالة الإمارات للفضاء في مقرها، اجتماعاً موسعاً للمجلس الاستشاري لمعرض دبي للطيران، الذي يعقد من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي «DWC» بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين، وذلك لبحث ومناقشة آخر المستجدات وتوقعات المشاركة حول المعرض.

حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام، وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط، تركيا وأفريقيا، إلى جانب نخبة من الأعضاء البارزين في المجلس الاستشاري للمعرض.

وقالت معالي سارة الأميري: في ظل التقدم التكنولوجي وبينما نتجه نحو الاستثمار في قطاع الفضاء والطيران، تسعى دولة الإمارات عبر نهجها المتفرد والرائد لتقديم جهود مميزة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة بالقطاع الفضائي والاستثمار الكبير في البحث والتطوير، حيث نضع الابتكار والتطور التكنولوجي في صميم أولوياتنا، بهدف تحقيق القيادة العالمية وفتح آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي.

وأضافت: نعتمد على رؤى واستراتيجيات مستدامة لدعم الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية وجهود التوطين في القطاع عبر حملة «اصنع في الإمارات» ومشروعاتنا الفضائية الرائدة.

وتابعت: مع توجه الدولة نحو الاستثمار في استكشاف الفضاء، نعمل على تحويل تلك الفرص الفضائية إلى فرص استثمارية واعدة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الدولي خلال معرض دبي للطيران، مع تقديم خدمات فضائية تجارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

وتوجهت معاليها بالشكر إلى شركاء النجاح في المهمات والمبادرات الفضائية في قطاع الفضاء ومن بينهم مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «مبادلة» والياه سات، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات البحثية العالمية، مشيرةً إلى أهمية مساهماتهم المستمرة في دعم الجهود المشتركة لتحقيق رؤية دولة الإمارات الطموحة في الفضاء.

وقال سالم القبيسي إن التنسيق المشترك يشكل عنصراً حيوياً لضمان التفوق والتميز في هذه النسخة من معرض دبي للطيران، حيث يسهم الجمع بين الجهود وتوحيد الرؤى في خلق نتائج تفوق التوقعات، والتواصل الفعّال والتعاون المشترك يضمنان تحقيق أهدافنا ورؤيتنا لتقديم تجربة متميزة للحضور والمشاركين في معرض دبي للطيران ولا سيما في جناح الفضاء.

وتم خلال الاجتماع، تسليط الضوء على أحدث المستجدات ورؤية وأهداف المعرض في تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات والمؤسسات الدولية، والاستثمار بشركات الفضاء الوطنية والدولية في الدولة، بما يدعم تحفيز التنمية المستدامة في قطاعي الفضاء والطيران، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني والنهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ناقش الاجتماع مجهودات وكالة الإمارات للفضاء في الترويج لمعرض دبي للطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتنسيق مع مختلف الجهات لتنظيم نسخة متفردة هذا العام، إلى جانب خططها لإبراز المشاريع الوطنية الفضائية الحالية والمستقبلية، وتنظيم العديد من ورش العمل التفاعلية مع خبراء من مجال الفضاء لتبادل المعرفة والتجارب خلال المعرض.

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