إنجاز 2481 مبنى جديداً في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغ 2481 مبنى جديداً، بمعدل بلغ نحو 275.66 مبنى شهرياً، وأن شهر فبراير الماضي سجل أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة، بواقع 386 مبنى جديداً.

قائمة

وبينت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، من حيث العدد، خلال الفترة المذكورة أعلاه، وبلغ عددها 1199 فيلا، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 915 فيلا. ثم جاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث، بمعدل 176 مبنى، تلتها المباني العامة بمعدل 108 مبانٍ، ثم المباني الصناعية بمعدل 83 مبنى.

فلل خاصة

وكشفت البيانات الإحصائية أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 48.3 % من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة بلغت 36.9 %، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 7.1 %، وبلغت نسبة المباني العامة 4.4 %، والمباني الصناعية المنجزة بواقع 3.3 %.

إجمالي المباني

وبحسب البيانات الإحصائية، بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 151 مبنى، وخلال فبراير 386 مبنى، فيما بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في شهر مارس 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى، وفي مايو 277 مبنى، بينما بلغ عدد المباني المنجزة في شهر يونيو الماضي 331 مبنى، فيما سجل في شهر يوليو إنجاز 283 مبنى، وفي شهر أغسطس 293 مبنى، وخلال سبتمبر الماضي 207 مبانٍ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز