«تنمية المجتمع»: 6303 طلبات لتجديد بطاقات أصحاب الهمم

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كشفت وزارة تنمية المجتمع عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بأصحاب الهمم، حيث تصدرت الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم قائمة الخدمات الأكثر استخداماً خلال العام الجاري.

وأفادت الوزارة بأن طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم بلغت 6303 فيما تم إصدار 5811 بطاقة لأصحاب الهمم جديدة، تلاه خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بواقع 4964 شهادة، بينما بلغت طلبات المنح الجديدة 2639، وبلغت طلبات المساعدات الاجتماعية 1779 طلباً.

وأصدرت الوزارة 372 بدل فاقد لأصحاب الهمم، وتم إصدار 209 طلبات جديدة لعضوية الأسر المنتجة، فيما تم تسجيل 190 طالباً في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية، وتسجيل 186 طلب تقديم بلاغات شكاوى حالات الإساءة، و158 طلباً جديداً لحضور عرس جماعي.

كما تقدم الوزارة خدمات إضافية لأصحاب الهمم في عدد من المجالات منها دعم المشاريع وشراء بعض المستلزمات التي تتعلق بنوع الإعاقة وخصومات على بعض المطاعم ومكاتب المحاماة التي تقدم خدمات واستشارات مجانية أو برسوم مخفضة دعماً لهذه الفئات وذلك عبر اتفاقيات موقعة مع هؤلاء الأطراف.

من ناحية أخرى أكدت الوزارة أنه يمكن للأشخاص الراغبين في الانضمام إلى كوادرها من المواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني والاطلاع على الوظائف الشاغرة في كل الإمارات، لافتة إلى أنها تسعى باستمرار لاستقطاب الخبرات والكفاءات في مختلف التخصصات التي تدعم عمل الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنه انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تحرص على نشر التوعية الأمنية المختلفة عبر موقعها الإلكتروني، منها التنمر الإلكتروني ومخاطر التسوق الإلكتروني والتعدي على الخصوصية والتصيد الإلكتروني، وكذلك الإدمان الإلكتروني وحوادث شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، وذلك عبر نشر المعلومات ومقاطع الفيديو التحذيرية.

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