ورشة حكومة دبي تطور آليات إدارة عملياتها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت ورشة حكومة دبي اتفاقية تعاون مع شركة «إي سوليوشن»، بهدف تطوير آليات إدارة عملياتها وصيانة الأسطول، وتعزيز كفاءتها.

وتنص الاتفاقية على تطبيق نظام متكامل لإدارة الأسطول من «مجموعة تطبيقات آي. بي. إم. ماكسيمو» في الورشة، ودمج ميزات جديدة تدعم عمليات الورشة بشكل عام.

وتم توقيع الاتفاقية على منصة دبي الرقمية في قاعة الشيخ سعيد، بحضور فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، وغابي مطر، المدير العام لشركة إي سوليوشن؛ وعدد من مسؤولي الجانبين.

وبموجب الاتفاقية ستوفر «إي سوليوشن» هذا النظام المبتكر، الذي يتيح لورشة حكومة دبي تحكماً كاملاً في بيانات الأصول، ويمكنها من الإدارة الاستباقية، وفقاً لمعايير إدارة دورة حياة الأصول، إضافة إلى تبني نهج مبسط ومركزي في التشغيل، وتعزيز العمليات اللاورقية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

كما يسهم النظام الجديد في تخفيف مخاطر الأخطاء اليدوية، من خلال العمليات المتكاملة، والدمج السلس مع أنظمة أخرى، وإعداد التقارير الدقيقة الداعمة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية، إلى جانب تسهيل عملية تتبع الأصول والتحكم بها، وتقليص أوقات تعطُّل المعدات عن العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز