«منصة 04» الحكومية تحصد جائزتين عالميتين للعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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حصلت منصة 04 المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها على جائزتي ستيفي الذهبية، وجراند ستيفي، ضمن جوائز الأعمال الدولية لعام 2023.

وحققت منذ إطلاقها في مارس 2023 تجربة مبتكرة وسلسلة لمتعاملي الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وذلك لسهولة استخدامها، وتوفيرها لتجربة متكاملة لمتعاملي الخدمات بدبي.

وفازت «منصة 04» بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة أفضل حل أتمتة للعمليات الرقمية، وذلك من خلال توحيد الإجراءات باستخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة آراء المتعاملين، منها الواتساب للأعمال، التسجيل الصوتي للمشاركات، التفاعل مع الجهات الحكومية، من خلال الصفحة المخصصة للتواصل مع موظفي الصف الأمامي، وغيرها.

وحصدت المنصة جائزة جراند ستيفي عن فئة المشاريع الجديدة الحاصلة على أعلى نتيجة تقييم لسنة 2023، وقد تسلم الجائزة في العاصمة الإيطالية روما كل من عبدالعزيز الطنيجي، مدير إدارة تجارب المتعاملين، هيئة دبي الرقمية، وميثاء القرقاوي، مدير مشاريع بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يعد الفوز بجائزتي ستيفي الذهبية، وجراند ستيفي في النسخة العشرين من جوائز الأعمال الدولية دليلاً ملموساً على أهمية منصة 04، باعتبارها قناة تفاعلية حية، تسهم في إيصال صوت المتعامل إلى صناع القرار ومقدمي الخدمات، الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمات وزيادة رضا المتعاملين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، وأهداف حكومة دبي في مجال تحسين جودة الحياة، ونحن في دبي الرقمية سعداء بمساهمتنا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى».

وأضاف الحميري: «إن منصة 04، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي هي تعبير حقيقي عن حرص حكومة دبي على تلبية توقعات المتعاملين ومواكبة تطلعاتهم، وتقربنا هذه المنصة خطوة أخرى من تحقيق مهمتنا في رقمنة جميع جوانب الحياة للمواطنين والمقيمين، وزوار الإمارة».

وقالت إيمان السويدي مدير أول لمركز نموذج دبي: «تبرز منصة 04 أهمية العمل الجماعي، والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل توفير تجربة للمتعاملين، من خلال التركيز على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، الأمر الذي يتماشى مع رؤية سياسة خدمات 360، ويسهم بتحقيق مستهدفاتها».

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