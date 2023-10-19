الإمارات تستضيف قمة القيادات الشابة العالمية اليوم

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف دولة الإمارات القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة 2023، التي تنطلق أعمالها في دبي اليوم، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 500 من أعضاء مجلس القيادات العالمية الشابة، وعشرات المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، لبحث وتفعيل دور القيادات الشابة من مختلف أنحاء العالم في دعم الجهود العالمية للانتقال إلى المستقبل.

وتفتتح القمة السنوية للقيادات الشابة العالمية، التي تتواصل فعالياتها إلى 21 أكتوبر الحالي، بجلسة رئيسية يتحدث فيها كل من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي لمسرعات الإمارات العربية المتحدة المستقلة لتغير المناخ، عضو مجلس القيادات الشابة العالمية.

ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عضو مجلس القيادات الشابة العالمية 2022، وعضوا المجلس إلهام القاسم الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة.

ويوسف يوسف الرئيس التنفيذي لشركة «أل. جي. سونيك» في هولندا، ويديرها أوليفييه شواب المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور عدد من القيادات العالمية ووزراء ومسؤولين في حكومة دولة الإمارات.

رؤى وأفكار

وسيشارك المتحدثون في الجلسة رؤاهم وأفكارهم حول أهم التوجهات التي تطلب من القادة العالميين التركيز عليها في التخطيط للمستقبل، وتشمل الابتكارات البيئية المدعومة بالتكنولوجيا، وسياسات المناخ والطبيعة، وفرص الذكاء الاصطناعي، والحكومة الذكية.

قياديون شباب

ويشارك في القمة شخصيات شبابية قيادية من مختلف أنحاء العالم بينهم سارة هانسون يونج، عضو مجلس الشيوخ عن جنوب أستراليا في البرلمان الأسترالي، وأوتو سونينهولزنر، نائب رئيس الإكوادور السابق، وجيمس منيوبي، المستشار الاقتصادي ومفوض قطاع الهيدروجين الأخضر في مكتب رئيس ناميبيا، وكو أناكا إيسومان، المستشار القانوني للرئيس في مكتب رئيس غانا، ومارجوت إيدلمان، المدير العام لشركة دانييل جيه إيدلمان، باميلا تشان الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس الفرص الخاصة المباشرة في «بلاك روك» بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم الكثير من القيادات الشبابية العالمية.

فعاليات متنوعة

وتشهد القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة عقد سلسلة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل وحلقات الحوارات القيادية التي تمثل مساحة حوار معزز للتقارب بين الثقافات والمشاركة في تطوير الحلول للتحديات بشكل تعاوني.

وتشمل المواضيع التي تغطيها القمة مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مثل التعليم والمجتمع والاقتصاد والصحة والبيئة والاستدامة، وتركز على دور القيادات الشابة في تعزيز الابتكار ومواجهة التحديات الاجتماعية عبر نموذج للقيادة الحكومية القائمة على ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة الإبداعية لتحقيق الاستدامة ودعم التنوع والسلام والازدهار العالمي.

تكنولوجيا خضراء

كما تبحث جلسات وورش عمل القمة مواضيع الحوكمة المعززة بالذكاء الاصطناعي، وعلوم الأحياء الصناعية، والنظم الغذائية المعززة للمستقبل، وبناء سلاسل الإمداد المبتكرة.

والنهوض بالتكنولوجيا الخضراء، وقيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المستقبل، وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة المجتمعات، وبناء الاقتصادات الشاملة والممكنة للجميع، والعمل المناخي وحماية الكوكب، والمجتمعات الشاملة الممكنة للإنسان، والصحة وجودة الحياة، والفرص المستقبلية، وإعادة تصميم نموذج القيادة.

يذكر أن البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أطلق منتدى القادة الشباب العالميين عام 2004، في مبادرة هادفة لمساعدة العالم على مواجهة التحديات المتسارعة، من خلال جمع المعنيين في مجتمع يضم الجيل القادم من القيادات التي ستسهم في جهود إحداث التحول المستقبلي.

ومنذ انطلاق القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة، تجمع القمة أعضاء مجلس القيادات الشابة العالمية في ملتقى هادف لتعزيز دور الشباب في تطوير الحلول للتحديات، والمشاركة في وضع الرؤى والتصورات لمستقبل أهم القطاعات.

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