طرق دبي توقّع اتفاقية لتفعيل بطاقة نول الرقمية على أجهزة سامسونج الذكية

المصدر: البيان

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامها المستمر وحرصها الدائم على الاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المعروفة والبارزة في مجال التقنيات بصورة عامة بما يُعَزّزُ التوجّه المستمر للهيئة نحو تحقيق التحوّل الرقمي والاستدامة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة وشركة سامسونج جلف للإلكترونيات لتفعيل بطاقة نول الرقمية على منصة أجهزة سامسونج الذكية، وذلك على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 الذي تستمر فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التقنيات وتكنولوجيا الاتصالات.



وقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في الهيئة، ووقعها عن شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج في دول الخليج العربي.

وأكد المظرب على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، لدورها الكبير في تحقيق رؤية الحكومة في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم، لتكون بذلك أول مدينة تقوم برقمنة بطاقة المواصلات العامة على أجهزة الهواتف الذكية على مستوى المنطقة.

مُعتَبِراً هذا الإجراء خطوة مهمة لرفع جودة خدمة الدفع الذكي باستخدام بطاقة نول، حيث سيتمكن المستخدمون من تحميل بطاقة نول الرقمية في أجهزة سامسونج الذكية من خلال تطبيق الدفع نول nol pay، واستخدامها في المواصلات العامة ومحلات التجزئة كوسيلة دفع رقمية آمنة، ما يسهم في تطوير تقنيات الدفع بما يتوائم مع التوجهات العالمية والمحلية والارتقاء بها لرفع مستوى رضى المتعاملين وإسعادهم.

وقال فادي أبو شمط: "شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لدمج بطاقات نول في أجهزة سامسونج المحمولة تمثل قفزة مهمة نحو تطوير منظومة مواصلات أكثر سهولة وكفاءة. هذا التعاون المبتكر لا يبسط الحياة اليومية فحسب، بل يؤكد التزامنا بتوفير أحدث التقنيات لتعزيز حياة السكان والزوار. ومعاً سنمهد الطريق نحو مستقبل أكثر ذكاءً ينضوي على تجارب أكثر سهولة وسلاسة لمستخدمي وسائل النقل العام في إمارة دبي".

وأضاف أبو شمط: "من خلال هذا التعاون، يوفر استخدام بطاقة نول الرقمية للمستخدمين عملية دفع سلسة وآمنة مع الالتزام بأقصى درجات الحماية، والأمان، والخصوصية لبياناتهم، وحساباتهم."

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