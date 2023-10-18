طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً و رطب ليلاً مع تكون بعض السحب الركامية

المصدر:
  • وام
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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

 و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 -  20 تصل إلى 35 كم/س. 

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52والمد الثاني عند الساعة 04:38 و الجزر الأول عند الساعة  08:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

 و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة**:** و الجزر الأول عند الساعة  18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

  و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة               الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                     35                 23                       90                    25
دبي                          35                 26                       85                    30
الشارقة                      36                 24                       85                    25
عجمان                      35                  25                      100                  30
أم القيوين                   34                  22                        85                  25
رأس الخيمة                36                  24                        80                  20
الفجيرة                     31                   27                         80                  50
العـين                       37                   24                         75                   15
ليوا                          38                   21                         100                 10
الرويس                     35                    24                        95                   20
السلع                        38                    22                         95                   15
دلـمـا                        35                     27                        85                    40
طنب الكبرى              35                     29                         75                    30
الصغرى                   35                     29                         75                     30
أبو موسى                 35                     29                          75                     30

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