طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً و رطب ليلاً مع تكون بعض السحب الركامية

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52والمد الثاني عند الساعة 04:38 و الجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة**:** و الجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 90 25

دبي 35 26 85 30

الشارقة 36 24 85 25

عجمان 35 25 100 30

أم القيوين 34 22 85 25

رأس الخيمة 36 24 80 20

الفجيرة 31 27 80 50

العـين 37 24 75 15

ليوا 38 21 100 10

الرويس 35 24 95 20

السلع 38 22 95 15

دلـمـا 35 27 85 40

طنب الكبرى 35 29 75 30

الصغرى 35 29 75 30

أبو موسى 35 29 75 30

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