طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً و رطب ليلاً مع تكون بعض السحب الركامية
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.
و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.
و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52والمد الثاني عند الساعة 04:38 و الجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.
و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة**:** و الجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 35 23 90 25
دبي 35 26 85 30
الشارقة 36 24 85 25
عجمان 35 25 100 30
أم القيوين 34 22 85 25
رأس الخيمة 36 24 80 20
الفجيرة 31 27 80 50
العـين 37 24 75 15
ليوا 38 21 100 10
الرويس 35 24 95 20
السلع 38 22 95 15
دلـمـا 35 27 85 40
طنب الكبرى 35 29 75 30
الصغرى 35 29 75 30
أبو موسى 35 29 75 30