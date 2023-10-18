حمدان بن محمد: دبي تمد الجسور من أجل مستقبل رقمي وتكنولوجي أفضل

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق معرض "جيتكس أوروبا" والذي ستستضيفه برلين في مايو 2025، كأضخم معرض تكنولوجي في العالم، ما يعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فخورون اليوم بالإعلان من دبي عن انطلاق معرض "جيتكس أوروبا 2025" الذي سيقام في برلين في مايو 2025".

وأضاف سموه: "هذا الإعلان يرسخ مكانة جيتكس كأضخم معرض تكنولوجي في العالم ويعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل".

وتابع سموه: "في العام الماضي شهدنا الإعلان عن جيتكس أفريقيا الذي استضافته مراكش المغربية بجهود فريق مركز دبي التجاري العالمي، واليوم تمد دبي جسوراً جديدة من أجل مستقبل رقمي وتكنولوجي أفضل ... هذا هو ممر دبي التكنولوجي العالمي".

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