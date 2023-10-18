مسؤول في الفاو: ريادة إماراتية في العمل الإنساني الدولي للحد من المعاناة في مناطق الكوارث والأزمات

المصدر: وام

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أكد كيان أكرم الجاف، مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، على الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة العالمية، من خلال جهودها المستمرة للحد من حجم المعاناة الإنسانية في مناطق الكوارث والمجاعات والأزمات.

وقال الجاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي يعُقد في العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات سباقة دائما في تقديم العون لإغاثة الملهوف ومعاونة المحتاج ومساندة الضعيف، لتؤكد النهج المتميز والمستدام والمستمر لمختلف أشكال العمل الخيري والمجتمعي والإنساني.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أهم الدول الداعمة والمعززة لمنظمة الفاو العالمية، لتحقيق أهدافها وتطلعاتها على الساحة الإنسانية، مشيراً إلى أن الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل مد جسور التواصل الإنساني مع المنظمة خاصة فيما يخص محاربة الفقر والجوع ومكافحة الأوبئة وسوء التغذية في مختلف دول العالم.

ولفت كيان الجاف إلى دور دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي محلياً واقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن الدولة تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ويعد نظامها للأمن الغذائي نموذجا يحتذي به في العديد من الدول المجاورة لا سيما وأنه من النماذج المتميزة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مشاركة منظمة "الفاو" في منتدى الاستثمار العالمي تعد مهمة وضرورية، إذ يعد هذا المنتدى منبراً عالمياً مرموقاً للاستثمار والتنمية، يعمل على وضع الاستراتيجيات والحلول للتحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية العالمية.

وأوضح أن المنظمة تنظم خلال المنتدى وبالشراكة مع "الأونكتاد" فعالية تحت عنوان "الاستثمار في نظم الأغذية الزراعية"، تسلط من خلالها الضوء على الحاجة الملحة لاستقطاب استثمارات القطاعين الخاص والعام المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتحويل نظم الأغذية الزراعية للوصول إلى كوكب واقتصاد صحي.

وذكر أن المشاركة في المنتدى تأتي في وقت تحتفل فيه "الفاو" بيوم الأغذية العالمي، وهو حدث سنوي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة، إضافة إلى كونه من بين أكثر أيام الأمم المتحدة المحتفل بها، حيث يحشد العمل العالمي من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية، بجانب تشجيع الأفراد من مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجُوع.

وقال مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة "الفاو"، إن دولة الإمارات تستضيف مكتب منظمة "الفاو" شبه الإقليمي في العاصمة أبوظبي والذي يمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، حيث يقوم المكتب بتلبية الاحتياجات التقنية لدول الخليج واليمن من خلال فريق يضم خبراء دوليين متعددي الاختصاصات يقدمون الدعم الفني اللازم في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاص المنظمة كالبيئة والمياه والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وسلامة الأغذية والاستثمار الزراعي.

وحول مشاركة منظمة "الفاو" في مؤتمر الأطراف "COP28"، أوضح الجاف أن المنظمة شاركت بقوة في فعاليات مؤتمر "COP27" في جمهورية مصر العربية وساهمنا في الخروج بمجموعة من المبادرات القوية، التي أخذت بزمامها الرئاسة المصرية للمؤتمر، في مقدمتها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، التي هدفت إلى دعم العمل المناخي في مجال النظم الزراعية والغذائية، ومبادرة العمل المناخي والتغذية، بهدف تحسين إمكانية التمتع بأنماط غذائية صحية ومستدامة، ومبادرة العمل من أجل التكيف والقدرة على الصمود في مجال المياه، بالإضافة إلى مبادرة حول إدارة النفايات في أفريقيا، بهدف معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من النفايات الناتجة عن قطاع الزراعة في أفريقيا بحلول 2050.

وأضاف: “ بدأنا مبكراً الاستعداد للمشاركة في مؤتمر ”COP28" الذي سيعقد في الإمارات قبل نهاية العام الجاري من خلال التنسيق مع الفريق الرئاسي للمؤتمر، حيث من المقرر حضور وفد كبير من المنظمة برئاسة مدير عام الفاو".

وتابع الجاف: “سيكون لدينا أيضا في ”COP28" جناح ضخم ومشاركة في محاضرات وندوات، بالإضافة إلى مساهمتنا في التوصيات الختامية للمؤتمر، والتي نأمل أن تساهم في تحقيق هدف اتفاق باريس لتجنب ارتفاع الاحترار العالمي بأكثر من 1.5 درجة مئوية".

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